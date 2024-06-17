Advertisement

لبنان

وزير العدل اختتم زيارته لمقر الامم المتحدة

Lebanon 24
17-06-2024 | 04:24
A-
A+
Doc-P-1212728-638542203048642957.png
Doc-P-1212728-638542203048642957.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اختتم وزير العدل القاضي هنري الخوري، زيارته لمقر الأمم المتحدة في فيينا، حيث ترأس وفد لبنان الرسمي الذي ضمّ مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا السفير ابراهيم عساف، المستشار القانوني القاضي كارل عيراني، رئيسة مكتب التعاون الدولي في وزارة العدل القاضية رنا عاكوم، والمستشار في البعثة اللبنانية في فيينا بشير عزام.
Advertisement

وهدفت الزيارة إلى عقد عدد من الاجتماعات، كان أبرزها لقاء جمعه مع وزيرة العدل النمساوية ألما تساديتش Alma Zadić؛ حيث وضع وزير العدل نظيرته النمساوية في أجواء بعض التحديات التي تواجهها أجهزة إنفاذ القانون والجسم القضائي، كظاهرة ازدحام السجون في ظل أزمة النزوح السوري المتفاقمة. كما تمّ الاتفاق على العمل، معاً، للتحضير لتوقيع مذكّرة تفاهم بين البلدين في مسائل تعني الطرفين، ومنها برامج تدريبية تبادلية للقضاة، والتعاون في مكننة العمل القضائي في لبنان.

كما عقد الوزير الخوري والوفد المرافق سلسلة لقاءات مع المسؤولين الأمميين، كان على رأسها اجتماع عمل مع المديرة التنفيذية للـ UNODC  الدكتورة غادة والي، تم خلاله التباحث بعدد من المسائل والمشاريع ذات الاهتمام المشترك، حيث جرى تقييم للتعاون المشترك بين لبنان والمكتب في مسائل مكافحة الفساد، ولا سيما الزيارة القطرية الأخيرة في إطار آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد UNCAC، بالإضافة إلى مسائل التعاون في ميادين استرداد الأصول، وقضاء الأحداث، ومكافحة المخدرات والإرهاب، ضمن نطاق اختصاص الطرفين.

وكان الوزير خوري قد اجتمع والوفد المرافق بالقائمين بأعمال الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، Jaroslaw Pietrusiewicz وPetra Susac، حيث جرى الاستماع إلى عرض من فريق الأكاديمية للبرامج التعليمية والتدريبية التي تديرها، وسبل استفادة لبنان والجسم القضائي من تلك البرامج، ولا سيما برامج الماجستير في مكافحة الفساد، ودورات التدريب عن بعد بما فيها البرامج ذاتية المتابعة.

كما التقى الوفد، أيضاً، بالمدير العام للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ICMPD ووزير المالية السابق Michael Spindelegger، حيث عرض وزير العدل التحديات التي يواجهها لبنان تحت تأثير أزمة النزوح السوري، ومسائل الرقابة على الحدود، وتمّ نقاش سبل التعاون الممكنة بين الطرفين. كما عقد الوفد اجتماعات هامة مع وفد من دولة الجزائر، ضمن إطار مبادرة STAR.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2024-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:53 | 2024-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2024-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:59 | 2024-06-17
07:36 | 2024-06-17
06:44 | 2024-06-17
06:44 | 2024-06-17
06:43 | 2024-06-17
06:19 | 2024-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24