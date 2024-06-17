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لبنان

"درون" إسرائيلية تخترق أجواء بنت جبيل.. وهكذا تم التصدي لها

Lebanon 24
17-06-2024 | 04:55
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اخترقت "درون" إسرائيلية الأجواء فوق مدينة بنت جبيل وجرى التصدي لها بالاسلحة الرشاشة، كما ألقت قنبلة صغيرة من دون تسجيل أي اضرار لتعود وتغادر الأجواء، وفق ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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