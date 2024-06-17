عبدالله اتصل بدريان وأبي المنى والجوزو مهنئا بالأضحى

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أجرى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، اتصالا هاتفيا بمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، مهنئا إياه بحلول عيد الأضحى، بإسم رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط.كما أجرى عبدالله للغاية نفسها اتصالا هاتفيا بمفتي جبل لبنان الشيخ الدكتور محمد علي الجوزو، ناقلا تمنيات رئيس اللقاء الديمقراطي بدوام الصحة.كذلك اتصل الدكتور عبدالله بشيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى مهنئا بالعيد أيضا.