أمين سلام هنأ بالأضحى

كتب وزير الإقتصاد أمين سلام على منصة "إكس": "أتقدم بأحر التهاني وأجمل التبريكات لجميع المسلمين لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، داعين المولى عز وجل أن يهله علينا بالأمن والرخاء في كافة ربوع وطننا الحبيب. ‏كل عام وأنتم بخير".

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