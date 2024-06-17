عسكريّ تعرّض للضرب... هاجمه 4 أشخاص بالعصي

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ 4 أشخاص اعتدوا على عسكريّ، وضربوه بالعصي.

وعُلِمَ أنّ الإشكال بدأ، على اثر تلاسن بين هؤلاء الأشخاص والعسكريّ، عند دوار العبدة.