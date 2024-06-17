Advertisement

لبنان

عسكريّ تعرّض للضرب... هاجمه 4 أشخاص بالعصي

Lebanon 24
17-06-2024 | 05:56
A-
A+
Doc-P-1212773-638542262604242282.jpg
Doc-P-1212773-638542262604242282.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ 4 أشخاص اعتدوا على عسكريّ، وضربوه بالعصي.
 
 
وعُلِمَ أنّ الإشكال بدأ، على اثر تلاسن بين هؤلاء الأشخاص والعسكريّ، عند دوار العبدة.
 
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
في العبدة.. غرق أثناء ممارسته هواية السباحة
lebanon 24
17/06/2024 15:08:39 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكال بين شبان تطوّر إلى إطلاق نار في جبل البداوي
lebanon 24
17/06/2024 15:08:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش داهم منازل متورطين في إشكال.. وأوقف شخصاً في بلدة الشواغير
lebanon 24
17/06/2024 15:08:39 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكال كبير بين أطفال قاصرين تطور إلى إطلاق نار.. إليكم ما حدث بعد ظهر اليوم
lebanon 24
17/06/2024 15:08:39 Lebanon 24 Lebanon 24

العبدة

إشكال

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2024-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:53 | 2024-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2024-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:59 | 2024-06-17
07:36 | 2024-06-17
06:44 | 2024-06-17
06:44 | 2024-06-17
06:43 | 2024-06-17
06:19 | 2024-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24