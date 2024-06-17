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لبنان

بشأن تهدئة جبهة لبنان.. ماذا قال مسؤولٌ فرنسيّ عن "حزب الله" وإسرائيل؟

Lebanon 24
17-06-2024 | 06:19
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أفادت "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مسؤول فرنسي قوله إن "ربط "حزب الله" وقف إطلاق النار مع إسرائيل بوقف الحرب في غزة، ورفض إسرائيل لذلك، عقبة رئيسية أمام انطلاق مفاوضات لتهدئة جبهة لبنان". 
 
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وأضاف أن "باريس تطالب الآن بوقف دائم لإطلاق النار في غزة لخلق مناخ مناسب لعملية التفاوض على الجبهة اللبنانية". 
 

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