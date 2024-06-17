مولوي يشارك بافتتاح المعرض الدولي للدفاع والأمن في باريس

وصل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي إلى العاصمة الفرنسية باريس تلبية لدعوة رسمية، حيث شارك الى جانب وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو، في افتتاح المعرض الدولي للدفاع والأمن (EUROSATORY 2024).

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