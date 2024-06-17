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لبنان
مولوي يشارك بافتتاح المعرض الدولي للدفاع والأمن في باريس
Lebanon 24
17-06-2024
|
06:44
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وصل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي إلى العاصمة الفرنسية باريس تلبية لدعوة رسمية، حيث شارك الى جانب وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو، في افتتاح المعرض الدولي للدفاع والأمن (EUROSATORY 2024).
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