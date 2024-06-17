Advertisement

لبنان

مولوي يشارك بافتتاح المعرض الدولي للدفاع والأمن في باريس

Lebanon 24
17-06-2024 | 06:44
A-
A+
Doc-P-1212791-638542288955039526.png
Doc-P-1212791-638542288955039526.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي إلى العاصمة الفرنسية باريس تلبية لدعوة رسمية، حيث شارك الى جانب وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو، في افتتاح المعرض الدولي للدفاع والأمن (EUROSATORY 2024).
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع بحث وعطالله التطورات على الساحة الداخلية
lebanon 24
17/06/2024 17:56:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام كويتية: وزير الداخلية يصل إلى موقع حريق المنقف
lebanon 24
17/06/2024 17:56:14 Lebanon 24 Lebanon 24
كتاب من وزير البيئة إلى وزيري الداخلية والسياحة ومحافظ بيروت.. هذا ما تضمنه
lebanon 24
17/06/2024 17:56:14 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر خبر عن حادثة عوكر.. بيانٌ جديد من وزير الداخلية
lebanon 24
17/06/2024 17:56:14 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير

الداخلية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:47 | 2024-06-17
10:18 | 2024-06-17
10:01 | 2024-06-17
09:28 | 2024-06-17
09:06 | 2024-06-17
08:16 | 2024-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24