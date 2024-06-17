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لبنان

تضمّ لبنان ودولاً عربيّة أخرى.. شاهدوا هذه الصورة لخريطة "إسرائيل الكبرى"

Lebanon 24
17-06-2024 | 07:59
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أثارت خريطة "إسرائيل الكبرى" على ملابس جندي إسرائيلي جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وتم تصوير جندي خلال العمليات في غزة وعلى زيه العسكري خريطة تصوّر "إسرائيل الكبرى". 

ولم تشمل الخريطة المعروضة على ذراع الجندي إسرائيل فقط، بل شملت أيضا مساحات شاسعة من الأراضي من الدول المجاورة، بما في ذلك الأردن وفلسطين ولبنان وأجزاء من سوريا والعراق ومصر. (روسيا اليوم)
 
 
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