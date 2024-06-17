استهدفته إسرائيل اليوم في سلعا... "الحزب" نعى القياديّ محمد أيوب

نعى "حزب الله" محمد مصطفى أيوب، الذي استهدفته طائرة مسيّرة إسرائيليّة، اليوم، أمام منزله، في بلدة سلعا الجنوبيّة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيليّة، قالت إنّ "أيوب هو قائد قطاع صور في "حزب الله".