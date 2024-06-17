مُحادثات جرت بين "حزب الله" وهوكشتاين.. من كان الوسيط بينهما؟

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية نقلاً عن مصادر قولها إن "المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين أجرى محادثات غير مباشرة مع حزب الله، بوساطة رئيس مجلس النواب نبيه بري".

وبحسب المصادر، ناقش حزب الله وهوكشتاين التوصل لاتفاق ينهي التوتر مع إسرائيل.