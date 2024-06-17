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لبنان

مُحادثات جرت بين "حزب الله" وهوكشتاين.. من كان الوسيط بينهما؟

Lebanon 24
17-06-2024 | 09:28
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أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية نقلاً عن مصادر قولها إن "المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين أجرى محادثات غير مباشرة مع حزب الله، بوساطة رئيس مجلس النواب نبيه بري". 
 
وبحسب المصادر، ناقش حزب الله وهوكشتاين التوصل لاتفاق ينهي التوتر مع إسرائيل. 
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لبنان

عربي-دولي

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