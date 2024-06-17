Advertisement

لبنان

خبر مُحزن جدّاً... هكذا خسرت سيّدة حياتها

Lebanon 24
17-06-2024 | 10:01
A-
A+
Doc-P-1212849-638542405168100456.jpg
Doc-P-1212849-638542405168100456.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وفاة السيّدة ر.ت، بعدما سقطت من شرفة منزلها، في الطابق الخامس، في منطقة التبانة - طرابلس.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير يستعد لخوض الانتخابات في طرابلس
lebanon 24
17/06/2024 17:57:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وسط حضور سياسي وأمني.. بلدية طرابلس نظمت بروتوكول عيد الأضحى المبارك
lebanon 24
17/06/2024 17:57:05 Lebanon 24 Lebanon 24
في طرابلس.. مجهولون أضرموا النار أمام أحد المحلات (صورة)
lebanon 24
17/06/2024 17:57:05 Lebanon 24 Lebanon 24
في طرابلس.. إنتشار واسع لـ"قوى الأمن" عشية عيد الأضحى
lebanon 24
17/06/2024 17:57:05 Lebanon 24 Lebanon 24

التبانة

طرابلس

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:47 | 2024-06-17
10:18 | 2024-06-17
09:28 | 2024-06-17
09:06 | 2024-06-17
08:16 | 2024-06-17
07:59 | 2024-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24