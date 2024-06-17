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لبنان

وفاة قائد اليونيفيل السابق في لبنان كلاوديو غراتسيانو

Lebanon 24
17-06-2024 | 10:47
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 توفي رئيس شركة "فينكانتيري" الجنرال كلاوديو غراتسيانو الذي ولد في تورينو عام 1953.
 
وكان غراتسيانو رئيس أركان الدفاع السابق ورئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي، وقاد في جنوب لبنان قوات حفظ السلام "اليونيفيل".
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لبنان

تعازي ووفيات

وفاة

غراتسيانو

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