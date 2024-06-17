وفاة قائد اليونيفيل السابق في لبنان كلاوديو غراتسيانو

توفي رئيس شركة "فينكانتيري" الجنرال كلاوديو غراتسيانو الذي ولد في تورينو عام 1953.

وكان غراتسيانو رئيس أركان الدفاع السابق ورئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي، وقاد في جنوب لبنان قوات حفظ السلام "اليونيفيل".