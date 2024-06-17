قصفٌ الآن في جنوب لبنان.. غارة تطال كفركلا!

أطلقت طائرة مُسيرة إسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، صاروخاً باتجاه أحد المنازل قرب حسينية الزهراء في بلدة كفركلا - جنوب لبنان.

كذلك، استهدف العدو الإسرائيلي أطراف بلدتي ميس الجبل وحولا، فيما قصف أيضاً أطراف بلدتي شبعا وشقرا.