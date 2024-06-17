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لبنان

قصفٌ الآن في جنوب لبنان.. غارة تطال كفركلا!

Lebanon 24
17-06-2024 | 11:08
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أطلقت طائرة مُسيرة إسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، صاروخاً باتجاه أحد المنازل قرب حسينية الزهراء في بلدة كفركلا - جنوب لبنان.
 
كذلك، استهدف العدو الإسرائيلي أطراف بلدتي ميس الجبل وحولا، فيما قصف أيضاً أطراف بلدتي شبعا وشقرا.
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