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لبنان

من الجو.. فيديو للحظة اغتيال عنصر "الحزب" في سلعا اليوم!

Lebanon 24
17-06-2024 | 11:31
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نشر جيش العدو الإسرائيليّ مقطع فيديو يوثق لحظة اغتيال طائرة مُسيرة العنصر في "حزب الله" محمد أيوب، اليوم الإثنين، عند أطراف بلدة سلعا - جنوب لبنان.
 
وزعم المتحدث باسم جيش العدو أفيخاي أدرعي أنَّ أيوب كان ناشطاً مركزياً في الوحدة الصاروخيّة لـ"وحدة نصر" في "حزب الله"، مشيراً إلى أنه خلال الأشهر الماضية، كان أيوب ضالعاً في إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل، كما أنهُ كان يعمل على التخطيط لتنفيذ ضربات أخرى مماثلة.
 
وأشار أدرعي إلى أنّ عملية اغتيال أيوب، تأتي في إطار عمليات الجيش الإسرائيليّ الهادفة لضرب قدرات "حزب الله" المخصصة لاستهداف الجبهة الداخلية في إسرائيل.
 
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