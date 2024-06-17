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لبنان

جديد حادثة "العسكري" في عكار.. المُعتدي بقبضة "المخابرات"!

Lebanon 24
17-06-2024 | 11:56
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 17/6/2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة العبدة – عكار المواطن (ا.ع.) لاعتدائه بالضرب في التاريخ نفسه على أحد عناصر الجيش وهو بالهندام العسكري، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
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