جديد حادثة "العسكري" في عكار.. المُعتدي بقبضة "المخابرات"!

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 17/6/2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة العبدة – عكار المواطن (ا.ع.) لاعتدائه بالضرب في التاريخ نفسه على أحد عناصر الجيش وهو بالهندام العسكري، و بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.