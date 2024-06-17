بشأن الجبهة في لبنان.. هذا ما أبلغه هوكشتاين لإسرائيل

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ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين أبلغ المسؤولين الإسرائيليين أنه من دون خطة لليوم التالي للحرب في غزة من الصعب التوصل لاتفاق بشأن الجبهة مع لبنان.وكانت قد نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مصادر إن "هوكشتاين أجرى محادثات غير مباشرة مع حزب الله، بوساطة رئيس مجلس النواب نبيه بري".وبحسب المصادر، ناقش حزب الله وهوكشتاين التوصل لاتفاق ينهي التوتر مع إسرائيل.