جعجع يطلّ عبر "شاشة" في دولة أوروبية.. ماذا قال؟

نبّه عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي من خطورة إمعان محور الممانعة بضرب الاستقرار السياسي من خلال شلّ انتخاب رئيس للجمهوريّة كما الاستقرار الامني، من خلال زجّ لبنان في المعركة الإقليمية الدائرة خدمة لايران.

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كلام بو عاصي جاء خلال تمثيله رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في حفل العشاء السنوي لمركز "القوات" في لندن، بحضور سفير لبنان رامي مرتضى والقنصل مروان فرنسيس والأب فادي كميد.



وأشار الى أن "شعار محور الممانعة "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة"، وأضاف: "أما نحن فنصرخ في وجههم وبأعلى صوتنا لا صوت يعلو فوق صوت معركتنا وهي معركة بناء الوطن والدولة، معركة الاستقرار المؤسساتي والأمني والاجتماعي، معركة الازدهار لشعبنا الذي عانى الأمرّين حتى الآن من سياساتهم".



كذلك، شكر النائب بو عاصي بريطانيا لاستضافتها الجالية اللبنانية، وذكّر بأن "بريطانيا كانت امبراطورية لا تغيب عنها الشمس ولبنان كذلك امبراطورية إنسانية لا تغيب عنها الشمس، بفضل الانتشار اللبناني في أصقاع الارض".



بعدها، توجّه جعجع في كلمة متلفزة إلى الحضور، مثنياً على تعلقهم بلبنان والالتزام بقضاياه، وذكّرهم بأن "ما من شدّة تدوم وعلينا المثابرة للوصول إلى لبنان الذي نريد". كلام بو عاصي جاء خلال تمثيله رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في حفل العشاء السنوي لمركز "القوات" في لندن، بحضور سفير لبنان رامي مرتضى والقنصل مروان فرنسيس والأب فادي كميد.وأشار الى أن "شعار محور الممانعة "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة"، وأضاف: "أما نحن فنصرخ في وجههم وبأعلى صوتنا لا صوت يعلو فوق صوت معركتنا وهي معركة بناء الوطن والدولة، معركة الاستقرار المؤسساتي والأمني والاجتماعي، معركة الازدهار لشعبنا الذي عانى الأمرّين حتى الآن من سياساتهم".كذلك، شكر النائب بو عاصي بريطانيا لاستضافتها الجالية اللبنانية، وذكّر بأن "بريطانيا كانت امبراطورية لا تغيب عنها الشمس ولبنان كذلك امبراطورية إنسانية لا تغيب عنها الشمس، بفضل الانتشار اللبناني في أصقاع الارض".بعدها، توجّه جعجع في كلمة متلفزة إلى الحضور، مثنياً على تعلقهم بلبنان والالتزام بقضاياه، وذكّرهم بأن "ما من شدّة تدوم وعلينا المثابرة للوصول إلى لبنان الذي نريد".

كذلك، تطرّق رئيس حزب "القوات اللبنانية" إلى أزمة الانتخابات الرئاسية، شارحاً كيف يحاول محور الممانعة وضع يده على الرئاسة الاولى من خلال ضرب الدستور عرض الحائط والسعي لإرساء أعراف تفرّغ الرئاسة والديمقراطية من فحواها.

وختاماً، جدّد جعجع ثقته برفاقه القواتيين، مقيمين ومغتربين، لاجتياز هذه المحنة.



