جثّة على إحدى الطرقات.. و "قوى الأمن" تعمم أوصافها

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلـي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي:



"بتاريخ 14-06-2024، تعرّضت إحدى السيّدات لحادث صدم على أوتوستراد البوار – المسلك الغربي، ما أدّى إلى وفاتها على الفور، فيما جرى نقل الجثّة إلى برّاد مستشفى مركز كسروان الطبي.

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والسيّدة المتوّفاة في العقد الثالث من العمر تقريبًا، متوسطة القامة، نحيلة البنية، ذات بشرة سمراء، عيناها بنّيّتان، شعرها كستنائي اللون أملس وطويل، لديها وشم قلب باللون الأحمر بداخله وردة على يدها اليسرى أسفل المعصم.



لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويها أو ممن يعرف عنها شيئًا، إبلاغهم الحضور الى مكان تواجد الجثّة، والاتصال بمفرزة سير جونية في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 934217-09، تمهيدًا لاستلام الجثة".