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لبنان

هذا المساء.. ماذا أعلنت أميركا عن "حرب لبنان"؟

Lebanon 24
17-06-2024 | 13:16
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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، مساء اليوم الإثنين، أن التقييمات تشير إلى أن الحرب في غزة لم تتمدد لتشمل إسرائيل ولبنان، مشيرة إلى أن واشنطن تحثّ على تلافي التصعيد في المنطقة.
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وذكر "البنتاغون" أنه رغم زيادة حدّة المواجهات عند الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان، إلا أن الإعتقاد القائم هو أن القتال لا يزالُ قيد الاحتواء.
 
ومساء، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين أبلغ المسؤولين الإسرائيليين أنه من دون خطة لليوم التالي للحرب في غزة من الصعب التوصل لاتفاق بشأن الجبهة مع لبنان.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية نقلت عن مصادر إن "هوكشتاين أجرى محادثات غير مباشرة مع حزب الله، بوساطة رئيس مجلس النواب نبيه بري". 
 
وبحسب مصادر الصحيفة، فقد ناقش "حزب الله" وهوكشتاين إمكانية التوصل لاتفاق ينهي التوتر مع إسرائيل. 
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