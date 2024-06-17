Advertisement

لبنان

السفارة الإيطالية نعت الجنرال غراتسيانو: لبنان احتلّ مكانة خاصة في قلبه

Lebanon 24
17-06-2024 | 14:27
A-
A+
Doc-P-1212920-638542566396558343.jpg
Doc-P-1212920-638542566396558343.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نعت السفارة الإيطالية في بيان، "بمزيد من الأسى والحزن الجنرال كلاوديو غراتسيانو الذي تولّى قيادة قوات حفظ السلام في لبنان (2007-2010)، البلد الذي احتل مكانة خاصة في قلبه".

وأفادت بأنه "حائز وسام الأرز الوطني من رتبة كومندور في الجمهورية اللبنانية".
Advertisement

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:37 | 2024-06-17
17:25 | 2024-06-17
16:55 | 2024-06-17
16:29 | 2024-06-17
16:07 | 2024-06-17
16:00 | 2024-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24