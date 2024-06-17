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لبنان

فاتورة بـ25 دولاراً "مش عالبال".. من سيدفعها؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
17-06-2024 | 15:39
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عُلِم أنَّ بعض المصارف طلب من زبائنه مؤخراً دفع مبلغ 25 دولاراً لقاء "بطاقة مصرفية" جديدة.
وعملياً، فإنّ هذه الفاتورة يدفعها العميل للمصرف من أجل التمكن من استخدام حسابه عبر الصرافات الآلية، إلا أنه في المقابل هناك مصارف أخرى تتقاضى ثمن تلك البطاقة بالليرة اللبنانية وبشكل شهري وبسعر رمزي لا يتجاوز الـ90 ألف ليرة لبنانية.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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