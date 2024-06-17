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لبنان

بلدات لبنانية من دون كهرباء.. والسبب "قصف إسرائيليّ"!

Lebanon 24
17-06-2024 | 16:00
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استهدفَ العدو الإسرائيليّ، مساء اليوم الإثنين، بلدة رب ثلاثين في جنوب لبنان، وذلك بواسطة سلاح المدفعيّة.
وقالت مصادر ميدانية في الجنوب بأنّ القصف على البلدة، أدّى إلى انقطاع التيّار الكهربائي عن قرى الطيبة ودير سريان وعددٍ من القرى.
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