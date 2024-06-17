بلدات لبنانية من دون كهرباء.. والسبب "قصف إسرائيليّ"!

استهدفَ العدو الإسرائيليّ، مساء اليوم الإثنين، بلدة رب ثلاثين في جنوب لبنان، وذلك بواسطة سلاح المدفعيّة.

وقالت مصادر ميدانية في الجنوب بأنّ القصف على البلدة، أدّى إلى انقطاع التيّار الكهربائي عن قرى الطيبة ودير سريان وعددٍ من القرى.