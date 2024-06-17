مقدمات النشرات المسائية

Advertisement

في عمليات نوعية مباغتة، ومن حيث لم يحتسب العدو، شن أهالي قرى الصمود على الحافة الامامية هجوما موحدا على قلب رجل واحد. حشود من المهللين المكبرين ملأوا الساحات والمساجد، وزيارات للاحبة السعداء في جناتهم، للذين ارتقوا شهداء على طريق القدس. الفاتحون يمموا وجوههم شطر الجنوب المقاوم من رأس الناقورة الى شبعا مدججين بكل خصال الصمود والتضحية ليقولوا للعدو: ها نحن هنا، متجذرون في الارض، ولسنا بطارئين، فيما الطارئون الخائفون على الجهة المقابلة من الحدود كانوا يشتاطون غضبا من مشاهد البطولة هذه، فاعلامهم تحدث عن واقع الخيبة بالقول : حزب الل هو الذي يحدد معدل ووقت اطلاق الصواريخ، اليوم عيد الاضحى، لذلك لا يطلقون الصواريخ، وعلى اسرائيل أن تلتزم الهدوء. اذا انتهت العمليات الشعبية بنجاح على طول الحدود الجنوبية تحت عيون المقاومين اليقظة، والمعادلة على حالها بتصعد بنصعد.أما تصعيد المقاومة الفلسطينية لضرباتها في قطاع غزة دون أن يسجل جيش الاحتلال انجازا نوعيا، فيترك تداعياته على المستويات السياسية والعسكرية والامنية، نتانياهو يتخذ قرارا بحل مجلس الحرب المصغر بعد اصرار بن غفير على الدخول اليه بحسب اعلام العدو. وان اتخذ رئيس حكومة العدو قرارا بانشاء مجلس جديد لادارة العدوان يتمتع فيه بحرية اكبر، الا ان شياطين بن غفير وسموتريش حاضرة في المجلس المستحدث، في وقت يشكك فيه الصهاينة بالمردود الفعلي على الميدان لاخراج العسكر من رمال غزة. فمنسوب التوتر يزداد في جيش الاحتلال بعد تصاعد عمليات الاستنزاف في القطاع، فالفاتورة كانت باهظة في الايام الاخيرة مع سقوط العشرات بين قتيل وجريح في الكمائن وبالصواريخ. والخلاصة عبرت عنها القناة الثانية عشرة الصهيونية بالقول: ان الوضع في قطاع غزة مقلق جدا بعد استعادة حماس تعافيها في خان يونس، وشمال القطاع، والمخيمات في الوسط.طالما الحرب مستمرة على غزة، سيستمر التصعيد في الجنوب، وستستمر الازمات اللبنانية الداخلية في حال المراوحة، التي يبدو ان قسما كبيرا من الناس تأقلم معها او استسلم لها، بما يريح الطبقة السياسية في اكثرها، من حيث لم تكن تتوقع. اما الدعوات الى الحوار، او التشاور للتوافق، والى الانتخاب، فيبدو انها لم تلق حتى الساعة الصدى المطلوب لدى فريقي التعطيل الرئاسي، الاول المتمسك بمرشح مرفوض من القوى الاساسية في المكون الذي ينتمي اليه، والثاني الذي يمارس السياسة على قاعدة عنزة ولو طارت.اما اقليميا، فعلى وجه السرعة حط آموس هوكستين في اسرائيل لينتقل غدا الى بيروت، ساعيا الى لجم اي جنوح اسرائيلي نحو حرب شاملة على لبنان في ضوء تعثرها الميداني في غزة ومشاكل بنيامين نتنياهو الداخلية ومن آخر مظاهرها اليوم حلّ حكومة الحرب المؤلفة من ستة أعضاء، على ان يحل محلها مجلسٌ مصغر للمشاورات الحساسة بدلا من مجلس الحرب.أضحى مبارك.... من رأى في صبيحة العيد مشهد جموع الجنوبيين في قراهم وبلداتهم حتى تلك الملاصقة للحدود مع العدو الإسرائيلي أيقن أن هذا الشعب عصي على كسر روح التحدي والصمود التي يتحلى بها.رغم عمليات القصف والإغتيالات- كما حصل اليوم في سلعا- تقاطر أهل الأرض إلى أرضهم... صلوا في المساجد أو ما تبقى منها... زاروا المقابر... تفقدوا المنازل منها ما هو قائم ومنها ما هو متضرر ومنها ما حولته القذائف والصواريخ الإسرائيلية إلى أثر بعد عين.حتى المنتزهات قصدوها غير عابئين باعتداءات وتهديدات والمثال الساطع كان على ضفاف نهر الليطاني.أما على الضفة الأخرى من الحدود فثمة مستوطنات خاوية لا أثر للحياة فيها... المستوطنون نازحون... والقلائل منهم الباقون فيها مختبئون. حتى أن مدينة مثل صفد تتميز عادة بشوارعها وأسواقها المكتظة باتت تعاني من انهيار السياحة والتجارة فيها رغم بعدها نسبيا عن الحدود على ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت التي اشارت في السياق نفسه إلى أن صواريخ وقذائف المقاومة أدت إلى إحراق حوالي ثلاثة عشر ألف فدان من الغابات في مرتفعات الجليل الأعلى الجولان.المشهد الحدودي حضر في خطب العيد اليوم من باب التشديد على دعم صمود الجنوبيين ومقاومتهم التي تعد مفخرة السيادة ومن باب التمسك بأهداب الحوار والتواصل بين اللبنانيين. إذا كان عيد الأضحى قد خفض منسوب الدينامية السياسية فإن ثمة ترقبا لموعدين مهمين في لبنان الأول يرتبط بما أكده رئيس مجلس النواب نبيه بري لموقع الإنتشار لجهة تبلغه مجيء مبعوث الرئيس الأميركي آموس هوكستين إلى بيروت والثاني يرتبط بزيارة أمين سر الفاتيكان بيترو بارولين للبنان في الثالث والعشرين من الشهر الحالي.وفيما تكتسب زيارة المسؤول البابوي صفة راعوية إلا أن المعلومات تؤكد أنه سيقارب الشأن السياسي اللبناني ولا سيما الملف الرئاسي.أما هوكستين حط اليوم في تل ابيب قبل أن يزور بيروت غدا في مهمة تهدف إلى تجنب المزيد من التصعيد على جانبي الحدود اللبنانية - الفلسطينية. وبحسب ما نقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤول إسرائيلي فإن تل ابيب تريد استنفاد وساطة الولايات المتحدة للتهدئة قبل الحل العسكري وتنتظر ما سيطرحه هوكستين بشأن الجبهة الشمالية. ونقلت وسائل إعلام عبرية أخرى عن مسؤولين أميركيين أن إنهاء حرب غزة والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين هما الشرطان الأساسيان للتوصل إلى اتفاق على الجبهة اللبنانية. ووفقا لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر فإن هوكستين أجرى محادثات غير مباشرة مع حزب الله بوساطة رئيس مجلس النواب نبيه بري.على الجبهة الفلسطينية - الإسرائيلية تقلصت فرص نجاح صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى فيما يزداد الوضع في غزة قلقا بالنسبة للعدو الإسرائيلي بعد استعادة المقاومة عافيتها في مناطق عدة بالقطاع بحسب ما ذكرت وسائل إعلام عبرية.ويبدو أن هذه المصادر كانت تشير إلى الضربات الأخيرة التي تلقاها جنود الإحتلال وأدت إلى مقتل اربعة عشر منهم خلال اليومين الأخيرين.وإذا كان الوضع في الميدان العسكري على هذا النحو فإن وضع الميدان السياسي ليس افضل حالا ومن أحدث علائم التخبط الإسرائيلي السجال الذي حصل بين الجيش وبنيامين نتنياهو وقرار الأخير حل مجلس الحرب وإنشاء "المطبخ الصغير" ذلك غداة انسحاب إيتمار بن غفير وبسلئيل سموترتش من المجلس.وهج الأحداث في المثلث الإسرائيلي - الفلسطيني - اللبناني لم يحجب تطورا إقليميا بارزا تمثل باجتماع عقده وفدان عسكريان سوري وتركي بوساطة روسية في قاعدة حميميم الجوية بحسب ما كشفت صحف تركية واشارت إلى أن الإجتماع المقبل سيعقد في بغداد.هل سينجح آموس هوكستين في تبريد الجبهة والى متى؟ سؤال يترافق مع لقاءات المبعوث الأميركي واتصالاته بين تل أبيب وبيروت على وقع استمرار القصف على جانبي الحدود الجنوبية وفي غزة. وقد مهّد الموفد الأميركي لزيارته بالتواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ، صلةِ الوصل المعتمدة مع حزب الله.بالتزامن ، كان الإعلام الاسرائيلي ينقل عن نتنياهو قوله لهوكستين "إما عودة حزب الله الى ما وراء الليطاني الآن أو الحرب".يأتي ذلك بينما أشار مسؤول فرنسي بحسب "وول ستريت جورنال" الى إن هدف باريس التوصّل الى وقف دائم لإطلاق النار في غزة ، لخلق مناخ مناسب لعملية التفاوض على الجبهة اللبنانية.أما رئاسياً ، فصفـر تقدّم حققته المبادراتُ الرئاسية الأخيرة ، بحسب ما أجمعت عليه مصادر معنية بالتحركات المختلفة التي حصلت . ما يعني أن عدّاد الشغور الى ازدياد ، ما لم يتأمّن عاملان: حراك داخلي جدّي، وأجواء اقليمية مشجّعة وداعمة لحسم الملف الرئاسي.يحشُد اموس هوكستين كلَّ طاقتِه الدبلوماسيةِ والانتخابية ويوزعُها بين القدس وبيروت مستطلِعاً أُفُقَ تبريدِ جبهة الشمال الاسرائيلي الاحمر، وهو اجتمع معَ رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو لاستكشاف " بلوك " الحرب في غزة، لكونِها المَعبرَ الوحيد الى وقف النار في جبهة الشمال واصبح لدى هوكستين الخبرُ اليقين عن ردِّ لبنان حيث إنَّ قنواتِه الدبلوماسيةَ لم تنقطعْ عن اللبنانيين.وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إنه يُجري تفاوضاً غيرَ مباشِرٍ معَ حزبِ الله عبر الرئيس نبيه بري. وبالمباشر توجه حزبُ الله لهوكستين من دون تسميةٍ بأنَّ المطلوبَ من الإدارة الأميركية أمرٌ واحد، وهو وقفُ الحرب على غزة، وبدلَ نقلِ رسائلِ التهويل، عليها إبلاغُ هذا الامرِ لنتيناهو ، وعندئذٍ تتوقفُ الجبهات. واعتبر النائب حسن فضل الله أنّ العدوَّ لن يحصُلَ على مكاسبَ سياسيةٍ من خلال تهديداته، والمقاومةَ لن تقدمَ مكافآتٍ لتنتشِلَ الادارةُ الاميركية نتنياهو من ورطته وفكرةَ المنطقةِ العازلة هي أوهامٌ تراود قادةَ العدو، وليست موضوعاً للنقاش.وهذه ثوابتُ الحزبِ التي سيأخذُها الموفدُ الاميركي في الحِسبان، لكنه سيحملُ معه الى بيروت اقتراحاتٍ تتضمَّنُ انسحاباً متَّفَقٌ عليه ل "حزبِ الله" من المنطقة الحدودية، وحلاً موازياً للخلافات بشأن خط الحدود. وتشيرُ المعلوماتُ الى ان هوكستين قدَّم هذه الاقتراحاتِ الى قائد الجيش خلال اجتماعاتِ واشنطن فيما قالت وسائلُ إعلامٍ عبريةٌ إنَّ هوكستين يحملُ مقترحاً على مرحلتين: الاولى وقفُ اطلاقِ النار من جانب الحزب وانسحابُه الى مَسافةِ ثمانيةِ كيلومترات ويعودُ السكانُ الى منازلِهم ويكونُ هناك انتشارٌ واسع للجيش وقواتِ اليونيفل، وفي المرحلة الثانية تبدأ مفاوضاتُ تحديدِ الحدودِ البرية ومناقشةُ نِقاطِ الخلاف الثلاثَ عشْرَةَ بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي.وسيتقدَّمُ الموفدُ الاميركي بطروحاتِه من رئيسِ مجلس النواب نبيه بري اولاً ، والذي يلتقيه قبل ظهر غدٍ الثلاثاء في عين التينة قبل ان يجتمعَ الى رئيسِ الحكومة نجيب ميقاتيوليست زيارةُ اموس الى كلٍّ من اسرائيلَ ولبنان جولةً خيرية ولمنع اندلاعِ الحرب الشاملة فحَسْب، اذ إنَّ ريعَها سيعودُ الى صندوقة الحملة الاميركية لانتخاب الرئيس جو بايدن اذا ما تمكَّن بالفِعل تحقيقَ انجازٍ عسكري مَيداني دبلوماسي.واذ يدخلُ لبنان بذلك قوةً مؤثرة في الانتخابات الاميركية فإنَّ خصمَ بايدن دونالد ترامب عرف سرَّ الرئاسة من " السند على الصهر " ، وهو استعان برجل الاعمال اللبناني مسعد بولس والدِ مايكل المتزوج من ابنة ترامب الصغرى تيفاني، وسبق لبولس ان كان ركيزةً اساسية لحملة ترامب السابقة . وللمفارقة فإنَّ داعمَ ترامب اللبناني يصفُ نفسَه بأنه "صديقٌ" لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية المرشّحِ لرئاسةِ الجمهوريةولبنان الذي يساندُ حمَلاتِ الدول العظمى رئاسياً واصبح منشطراً بين اسعاف بايدن واستلحاق ترامب ، يتقاعد شخصياً عن الانتخاب، حتى ان كتلةَ الاعتدال رمت بحمولتِها واستسلمت للواقع المرير.اما الخماسية فقالت مصادرُها للجديد إنها ستعاودُ تزييّتَ محركاتِها التي ترنَّحت قبل الاعياد وسارت بموكِب الامر الواقع وبين الترنحِ والترّجلِ عن صَهوة الاعتدال يلعبُ رئيسُ التيار الوطني الحر جبران باسيل لعبةَ التهويلِ والرعب من امكانية إقدامِه على تجرُّعِ الكأس المرة وترشيح سمير جعجع .ورقة يبدو انها حُرقت قبل ان تدخلَ الطبعة الاولى .نتنياهو إلى مزيدٍ من حصر القرار في يده بعدما فكك كابينت الحرب ، ولم يتبقَّ فيه سوى نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، والوزير المقرّب من نتنياهو روني ديرمر، ورئيس حركة شاس آرييه درعي.يأتي قرار نتنياهو في وقتٍ باشر الموفد الأميركي آموس هوكشتاين لقاءاته في تل أبيب ، ومنها سينتقل إلى بيروت ، وحتى الساعة لا شيءَ يشير إلى أن مهمته ستكون سهلة.في هذا الوقت يتجه نتنياهو إلى مزيدٍ من التصعيد، في المقابل حزب الله، من الجانب اللبناني، لم يستخدم منذ الثامن من تشرين الأول الماضي مصطلح "تراجع".إذًا الأنظار في انتظار ما سيحمله هوكشتاين ، وسيعرضه على رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يرسله إلى الامين العام لحزب الله ، وبعدما يأتي جواب حزب الله ، يبني هوكشتاين على الشيء مقتضاه ، ليبقى السؤال : هل يستطيع هوكشتاين أن يحسم النقاط العالقة مع لبنان ، فيما حرب غزة مستمرة ، يبدو الأمر صعبًا خصوصًا ان نتنياهو لا يستطيع إيقافَ الحرب في غزة عند النقطة التي وصل إليها ، كما لا يستطيع إيقافَ الحرب في الجبهة مع لبنان حتى يضمن عودة المستوطنين إلى شمال اسرائيل.بين هذه الألغام يتحرك هوكشتاين.