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لبنان

احتراق سيارة رباعية الدفع في شمسين في عنجر

Lebanon 24
17-06-2024 | 18:37
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أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً أتى على سيارة رباعية الدفع في شمسين عنجر في البقاع.
وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
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احتراق سيارة

عنجر

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