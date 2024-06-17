المعارضة تشتري الوقت ولا تبحث أسماء رئاسية

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كتب عمار نعمة في" اللواء": في لقائهما الأخير بادر رئيس كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع، ببحث صريح بمرشحين لرئاسة الجمهورية، فما كان من الأخير سوى الطلب منه عدم البحث معه بأية أسماء.إذا كان من مغزى لهذه الإجابة فهو المدى الذي وصل إليه جعجع في معركته كما في تعاطيه مع أخصامه بعد أن باءت معظم خياراته الماضية إلى الإخفاق.. لكنه، في المقابل، وحسب أحد المتابعين الكبار لمواقف جعجع، بات، بحكم الهجمات المتكررة عليه من قبل من يدور في فلك "الثنائي"، "حزب الله" وحركة "أمل"، وأحيانا مباشرة، الزعيم المُكلل للمسيحيين، وإذا استمر الحال على ما هو عليه من هجمات ودفاع في المقابل عن "الحقوق"، فإن جعجع سيبتعد على رأس الزعامة مُجتذباً نبض الشارع المسيحي الساخط على كل شيء في لبنان بعد أن فقد كل شيء. وجعجع بذلك يبدو سعيداً بحال المراوحة الحاصل في الوقت الذي يصوَّر فيه المدافع الأشرس عن طائفته في عد تصاعدي منذ أحداث عين الرمانة التي توج فيها جعجع قائدا مسيحيا مغوارا في وجه الثنائي.لذا فإن التصدي لـ"حزب الله" هو المعيار بالنسبة إلى الشارع المسيحي. مع الإشارة هنا إلى ان رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل تمكن أخيرا من ردم بعض من الهوة الشعبية مع القوات فقط عبر مواقفه المخاصمة لـ"حزب الله" وبعد خروجه من التفاهم معه اعتراضاً على "تخلي" الحزب عن التيار، وآخر تلك المواقف معارضته لمعركة الجنوب ولوحدة الساحات، بينما يجهد أخصامه لاقتناص فرصة عدم قطعه مع الحزب ودفاعه المستمر عن سلاح المقاومة واتهامه باللجوء إلى تفاهمات مستترة معه.من الواضح أن الشارع المسيحي ينحو في اتجاه اليمين والتطرف، ولعل في ذلك تبريره إذا ما راجعنا التاريخ المسيحي منذ خسارة الحرب في العام 1990 وصولا إلى التهميش الذي يعيشه المسيحيون اليوم بلا امتلاك للقرار، ليس في مصير الكيان فقط، بل في مصيرهم أنفسهم. وفي الوقت الذي يحل "التيار الوطني الحر" في الوسط بين المعارضة و"الثنائي"، أو هو يريد ذلك، يتقصد جعجع الراديكالية في الموقف حتى يوسم بالرفضية وبذلك يعزز صدارته في الشارع المسيحي، وليس رفض الحوار أو التشاور في سبيل رئيس للجمهورية سوى المثال الساطع على ذلك.يردد البعض بأن جوهر موقف جعجع برفض الحوار وعدم بحث أي إسم آخر للرئاسة غير المرشح التقليدي منذ أكثر من عام وهو جهاد أزعور، مرده إلى العجز عن فرض الإسم الذي يريده، ولذلك فهو يرفض تلاوة أي إسم قد يُحرق، بينما ليس صحيحا أنه لا يريد تسجيل سابقة حوارية قبيل التوافق على رئيس.يعلم القواتيون أن التفاهم على الرئاسة مفتاح الحل، وهم بتأييد مرشحهم غير المعلن قائد الجيش جوزف عون، واثقون من إمتلاكهم ورقة هامة لكن ليست مضمونة، لذلك يرفضون أي حوار يؤدي إلى تفاهم الخصمين اللدودين باسيل والرئيس نبيه بري وطبعا "حزب الله"، ويتهمون باسيل بالسعي الى تفاهمات بين الأروقة المغلقة حول إسم الرئيس بعد تخطي عقبة ترشيح رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية والخلاص منه.يُسر جعجع لملتقيه بأن معركته مع "حزب الله" هي "في السياسة" فقط، وفي حال كان ذلك صادقا أم لا، فإنه تعلم من أخطائه ولن يذهب بالمعركة مع الحزب نحو الصدام، لكن ما يجدر بنا التوقف عنده أن المعارضة ككل في معركتها مع "حزب الله" ليست في وارد طي الصفحة حتى لو تم التوافق على رئاسة الجمهورية.والمعارضة حققت بعض الإنجازات نتيجة ثبات مواقفها ووحدتها، والأهم هنا كان الإستمرار في منع وصول فرنجية بالتكافل والتضامن مع "التيار الوطني الحر" وآخرين رافضين لفرنجية، طبعا مع التحصن بمواقف إقليمية ودولية داعمة. والمعارضة في شكل عام غير مستعجلة للحل وتريد شراء الوقت حتى ما بعد الإنتخابات الرئاسية الأميركية أملا بوصول المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب الذي سيكون أقسى على "المحور الإيراني" من الرئيس الديموقراطي الحالي جو بايدن..