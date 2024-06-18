هوكشتاين في بيروت لخفض التوتر جنوبا ومنع توسعة الحرب

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يترقب لبنان ما سيحمله الموفد الرئاسي الأميركي أموس هوكشتاين، من أفكار في زيارته إلى بيروت آتياً من تل أبيب، في مسعى جديد لانجاح الحل الدبلوماسي، ومنع توسعة الحرب في الجنوب، مع تصاعد حدة المواجهات بين "حزب الله" وإسرائيل، والتي تنذر بانفجار الوضع.ومن المقرر وصول هوكشتاين الى لبنان قبل ظهر اليوم، علما ان المسؤولين المعنيين مباشرة بالزيارة ابدوا تكتما شديدا بشأن مضمون الزيارة ومواعيد هوكشتاين اللبنانية، خوفا من مفاجآت "اللحظة الاخيرة".الا ان الاكيد، بحسب المعلومات، أن زيارة هوكشتاين تستمر ساعات قليلة وتشمل لقاءاته رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في دارته في بيروت وقائد الجيش العماد جوزيف عون في اليرزة.وكان هوكشتاين التقى قائد الجيش العماد جوزف عون في واشنطن، وجرى التداول معه، في مجموعة من الأفكار تصب جميعها في خانة خفض منسوب التوتر على امتداد الجبهة بين "حزب الله" وإسرائيل، وفق مصدر معني.زيارة هوكشتاين الى لبنان سبقتها كالعادة تهديدات اسرائيلية، حيث نقل الإعلام الإسرائيلي عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلبه من هوكشتاين نقل "رسالة محددة الى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مفادها اما انسحاب "حزب الله" الى ما وراء الليطاني الان واما الحرب".لكن اوساطا حكومية معنية رفضت التعليق على ما قيل، "في انتظار وصول هوكشتاين ومعرفة ما في جعبته من افكار ورسائل"، وفق ما قالت الاوساط.في المقابل، استبق "حزب الله" وصول هوكشتاين واعلن عبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أن "المطلوب من الإدارة الأميركية أمر واحد، وهو وقف الحرب على غزة، لأن القرار بيدها لو كانت جادة، وبدل نقل رسائل التهويل، عليها إبلاغ نتنياهو قراراً فعلياً بوقف الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، وعندها تتوقف بقية الجبهات بما فيها لبنان، وغير ذلك لن يجدي نفعاً، لأن المقاومة في لبنان لا تخضع للتهديد، وهي مستعدة لكل الاحتمالات، وما تقوم به هو للضغط على حكومة نتنياهو كي توقف عدوانها على غزة" .