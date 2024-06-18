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لبنان

تحرك جديد مرتقب لبعض "دول الخماسية"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-06-2024 | 01:15
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أفادت مصادر مطلعة أن أكثر من دولة من "دول الخماسية" ستقوم بمبادرات او على اقل تقدير ستجدد تحركاتها السياسية في الداخل اللبناني في المرحلة المقبلة بالتوازي مع فشل المبادرات الداخلية.
وتقول المصادر ان انشغال الولايات المتحدة الاميركية بالانتخابات الرئاسية وكذلك انشغال الفرنسيين بإنتخاباتهم لن يمنع هذه الدول وغيرها ربما من القيام بتحركات بهدف الوصول الى حل وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهذا هو الهدف الاوحد لعدد كبير من الدول المهتمة بالواقع اللبناني.
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وترى المصادر ان التحركات الفردية قد تكون فاعلة اكثر من التحرك الجماعي لـ"الخماسية"، لكن الاكيد ان هذه المبادرات لن يكون لها اي اتصال او علاقة بما يحصل في جنوب لبنان، فهذا الامر له سياقه الديبلوماسي المختلف..

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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