هوكشتاين نقل رسالة ايرانية ايضا

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افادت اوساط مطلعة "ان اللقاء بين المبعوث الاميركي اموس هوكشتاين ورئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو لم يكن ايجابيا كما نقلت وسائل اعلام اسرائيلية، اذ هدد نتنياهو لبنان وطلب من هوكشتاين ايصال رسائله التهديدية.وبحسب المصادر فإن هوكشتاين نقل رسائل ايرانية الى تل ابيب تقول بأن طهران لا يمكن ان تترك "حزب الله" وحده في المعركة ولا اعتبارات سياسية ستمنع الحرس الثوري الايراني من دخول اي حرب تبدأها اسرائيل على لبنان.وتقول المصادر ان هوكشتاين اعتبر ان اي حرب سيشنها نتنياهو على جنوب لبنان ستتحول فورا الى حرب اقليمية اذ ان حلفاء الحزب من فصائل ودول لن يكون لديهم موقف مشابه لموقفهم في حرب غزة، بل ان الانخراط بالمعركة سيكون كاملا وشاملا.