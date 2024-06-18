مرجع كنسي عن أبناء رميش: يواجهون "نار جهنم"

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أشاد مرجع كنسي بالجهود الكبيرة والتضحية والمخاطرة بالنفس والأرواح التي أظهرها أبناء بلدة رميش الجنوبية في عملية إطفاء الحرائق الكبيرة من جراء القصف الإسرائيلي في خراج رميش وعدد من القرى المجاورة قبل ايام.وعزا المرجع "هذه النخوة والإندفاع الى الوطنية المفرطة والشهامة والتعلق بالأرض لدى هؤلاء الشباب الذين يعانون الحصار والدمار منذ أشهر "معتبرا" أن إنتماءهم للأرض جعل منهم عناصر متطوعة من مختلف الاعمار من أجل المساعدة في إطفاء "نار جهنم" التي تعصف بالقرى الحدودية.وختم قائلا "بارك الله بهؤلاء الشباب ونصلي لاجلهم دائماً لكي ينتهي الكابوس".