جنبلاط في الجنوب!

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كان لافتاً الحضور المهيب والكثيف لأركان الحزب "التقدمي الإشتراكي" قبل ايام في بعلبك خلال وداع القياديّ البارز في الحزب دُريد ياغي الذي نعاه الرئيس السابق لـ"الإشتراكي" وليد جنبلاط باسمه وحضر وداعه شخصياً مع نجله تيمور وغالبية نواب ومسؤولي الحزب.تقول المصادر إنّ جنبلاط هو من "أقام العزاء"، وقد حضرَ إلى بعلبك قبل مراسم الوداع ليتقبل التعازي بدوره قبل دفن ياغي وبعده.وبحسب المصادر، فإنّ جنبلاط وقبل وفاة ياغي، كان يزور مدينة صيدا يومياً وعلى مدى ثلاثين يوماً، للإطلاع على وضعه الصحي عن قرب في إحدى المستشفيات هناك.