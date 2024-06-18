خلال "تهنئة".. هكذا تحدّث نائب عن برّي!

خلال تقبله التهاني بـ"عيد الأضحى" الأحد، تطرّق أحد نواب التغيير إلى ما أسماها "فوضى التشريع" في مجلس النواب، قائلاً أمام حشدٍ من الأشخاص إن هناك أكثر من 200 مشروع واقتراح قانون في أدراج المجلس، وأضاف: "المشكلة انو الرئيس نبيه بري بيختار عذوقو شو بدو قوانين.. وبيمشي الأمور على ذوقو".

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