بوشكيان ينعى نزار شقير: ركن صناعي ومؤسس ملهم

نعت وزارة الصناعة والد الوزير السابق محمد شقير، الحاج نزار "الذي كان صناعياً من الرعيل الأول"



وقدم وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان تعازيه الى أسرة الفقيد ونجله رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، والى العائلة الصناعية التي فقدت ركناً من أركانها، ومؤسِّساً ملهَماً لأحد أهم مصانع الشوكولا في لبنان والعالم، وقد انتشر بعلامة تجارية راقية ومرموقة في العديد من الدول.

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