بعد عمرو دياب.. هذه خارطة حفلات نجوم الفن العربي هذا الصيف في لبنان

Advertisement

على الرغم من الأوضاع الصعبة التي يعيشها لبنان لاسيما التصعيد التي تشهده الجبهة الجنوبية وانعكاسها على وضع البلد ككل، أكد اللبنانيون مرة جديدة انهم "يحبون الحياة" وانه على الرغم من الأزمات المتعددة سيبقى لبنان واحة للفن والحب والسلام.فبعد النجاح الكبير الذي شهده حفل الفنان المصري عمرو دياب الذي أقيم يوم السبت الماضي في وسط بيروت والذي حضره أكثر من 22 ألف شخص، يستعد لبنان لاستضافة المزيد من الحفلات الفنية هذا الصيف لكبار الفنانين في العالم العربي، فالفنان المصري محمد رمضان سيحيي أول حفلة له في لبنان في 17 آب المقبل في الفوروم دو بيروت.الفنان العراقي كاظم الساهر سيقيم حفلا عند الواجهة البحرية لبيروت يوم الجمعة 5 تموز المُقبل.الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب ستعود لتُحيي حفلًا غنائيا ضخما في بيروت يوم 20 تموز وذلك بعد نجاح حفلها الأخير في شباط الماضي.من جهته، يعود الفنان المصري تامر حسني إلى بيروت للعام الثاني على التوالي، للقاء جمهوره في حفلة ستُقام في الفوروم دو بيروت يوم السبت 3 آب.أما الفنانة السورية أصالة ،وبعد غياب لسنوات عن لبنان ، ستُحيي حفلا يوم 10 آب المقبل على مسرح سيعد خصيصا للحدث الضخم في الفوروم دو بيروت.الفنانة السورية أيضا ميادة الحناوي ستُشارك في مهرجان "إهدنيات" في حفل سيُقام في 27 تموز المقبل كما ستُشارك في حفل ثان في 28 تموز سيُقام في واجهة بيروت البحرية ضمن فعاليات مهرجان أعياد بيروت.إضافة إلى العديد من الحفلات والسهرات التي سيُحييها الفنانون اللبنانيون في المناطق كافة.