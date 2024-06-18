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لبنان
ميقاتي يستقبل هوكشتاين في هذا التوقيت
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
18-06-2024
|
01:45
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من المقرر ان يستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الموفد الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين عند الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم في دارته في بيروت.
وفي المعلومات ان زيارة هوكشتاين ستستمر ساعات قليلة سيقابل في خلالها رئيس مجلس النواب نبيه بري ثم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فقائد الجيش العماد جوزيف عون، ومن ثم يغادر بيروت .
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المصدر:
لبنان 24
لبنان
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