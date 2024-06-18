ميقاتي يستقبل هوكشتاين في هذا التوقيت

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من المقرر ان يستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الموفد الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين عند الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم في دارته في بيروت.وفي المعلومات ان زيارة هوكشتاين ستستمر ساعات قليلة سيقابل في خلالها رئيس مجلس النواب نبيه بري ثم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فقائد الجيش العماد جوزيف عون، ومن ثم يغادر بيروت .