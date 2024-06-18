بعدما ضرب ابنته وقتلها ودفنها في مقبرة.. هكذا أوقف الفاعل في شمسطار

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أفادت مندوبة "لبنان 24" انه بعد وفاة ابنة السوري محمد الحمود نتيجة ضربها بعصا ودفنها في مقبرة بلدة طاريا وفراره من سهل بلدة طاريا مكان اقامته منذ ذلك الحين، تمكنت دورية من مفرزة استقصاء البقاع ليل امس من توقيفه في بلدة شمسطار حيث كان متواريا وبدأ التحقيق معه بإشراف القضاء المختص.