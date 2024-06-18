حزب الله.. لماذا لم يعلن عن أي عملية ضد إسرائيل مؤخرًا؟

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لم يعلن حزب الله خلال اليومين الماضيين، عن أي عملية عسكرية ضد قوات العدو الإسرائيلي، كما لم يرد على عمليات القصف التي نفذها الجيش ضد بلدات حدودية لبنانية.وحتى فجر اليوم، تعرضت بلدة الخيام وأطراف بلدة كفر شوبا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، لقصف مدفعي إسرائيلي، دون أن نسمع أي رد من جانب حزب الله، وفق ما أفادت "سكاي نيوز".كما تعرضت أطراف بلدة شبعا لقصف مدفعي أشعل حريقًا، كذلك بلدة راشيا الفخار، بحسب مندوبة "لبنان24"، أما بلدة رب ثلاثين فقد تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي ثقيل أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عدد من البلدات الحدودية جنوبي لبنان، فجر اليوم وفق الوكالة الوطنية للاعلام.الهدوء على الجبهة الشمالية، علّق عليه الصحفي الإسرائيلي جاكي حوجي، في حسابه على منصة إكس، قائلا للمستوطنين: "يؤسفني أن أكون مخيبا لآمالكم: انخفاض وتيرة عمليات حزب الله من لبنان يرجع لحلول عيد الأضحى وليس لرحلة الوسيط آموس هوكشتاين".ويمكن القول إن هذا الهدوء يقف خلفه سببان، أحدهما رئيسي وهو مناسبة حلول عيد الأضحى، والآخر ثانوي، يتعلق بزيارة هوكشتاين، التي "قد" تسفر عن تهدئة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. (سكاي نيوز)