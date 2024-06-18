Advertisement

لبنان

حزب الله.. لماذا لم يعلن عن أي عملية ضد إسرائيل مؤخرًا؟

Lebanon 24
18-06-2024 | 02:08
A-
A+
Doc-P-1213031-638542985008973776.jpg
Doc-P-1213031-638542985008973776.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لم يعلن حزب الله خلال اليومين الماضيين، عن أي عملية عسكرية ضد قوات العدو الإسرائيلي، كما لم يرد على عمليات القصف التي نفذها الجيش ضد بلدات حدودية لبنانية.

وحتى فجر اليوم، تعرضت بلدة الخيام وأطراف بلدة كفر شوبا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، لقصف مدفعي إسرائيلي، دون أن نسمع أي رد من جانب حزب الله، وفق ما أفادت "سكاي نيوز".
Advertisement

كما تعرضت أطراف بلدة شبعا لقصف مدفعي أشعل حريقًا، كذلك بلدة راشيا الفخار، بحسب مندوبة "لبنان24"، أما بلدة رب ثلاثين فقد تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي ثقيل أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عدد من البلدات الحدودية جنوبي لبنان، فجر اليوم وفق الوكالة الوطنية للاعلام.

الهدوء على الجبهة الشمالية، علّق عليه الصحفي الإسرائيلي جاكي حوجي، في حسابه على منصة إكس، قائلا للمستوطنين: "يؤسفني أن أكون مخيبا لآمالكم: انخفاض وتيرة عمليات حزب الله من لبنان يرجع لحلول عيد الأضحى وليس لرحلة الوسيط آموس هوكشتاين".


ويمكن القول إن هذا الهدوء يقف خلفه سببان، أحدهما رئيسي وهو مناسبة حلول عيد الأضحى، والآخر ثانوي، يتعلق بزيارة هوكشتاين، التي "قد" تسفر عن تهدئة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. (سكاي نيوز)

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:24 | 2024-06-18
06:15 | 2024-06-18
07:10 | 2024-06-18
06:50 | 2024-06-18
06:35 | 2024-06-18
06:02 | 2024-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24