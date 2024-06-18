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لبنان

"سليم" تعرّض لطعنة سكين بإشكال في القبة

Lebanon 24
18-06-2024 | 02:12
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تعرّض الشاب سليم الحمصي الملقب بـ"سلمكه" لطعنة سكين في العنق اثر اشكال فردي في منطقة القبة طرابلس بالقرب من سوبرماركت القصير مساء أمس الإثنين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج ووصفت حالته بـ "غير مستقرة"، وعرف ان الشاب من سكان باب الحديد.
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