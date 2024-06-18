غانتس: أدعم أي تحرك لإزالة تهديد "حزب الله"

شدد رئيس حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي بيني غانتس على ضرورة إزالة تهديد "حزب الله"، مؤكدا أنه ملتزم بإعادة مواطني شمال إسرائيل بغض النظر عن تطورات الحرب في غزة.

وكتب غانتس عبر حسابه على منصة "إكس": "التقيت بالأمس مع المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص آموس هوكشتاين، وقد أعربت عن تقديري للمبعوث الخاص لدوره الشخصي في محاولة تسهيل الاستقرار الإقليمي، لكنني شددت على أن الوقت ينفد أمام التوصل إلى ترتيب بوساطة دولية على الحدود الشمالية".

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وأضاف: "شددت على التزامي بإزالة التهديد الذي يشكله حزب الله على مواطني شمال إسرائيل، بغض النظر عن تطورات الحرب في غزة، وسوف أدعم أي قرار سياسي أو عسكري مسؤول وفعال بشأن هذه المسألة من خارج الحكومة".

وتتزايد المخاوف في واشنطن بشأن الصراع على الحدود، ففي الأسبوع الماضي قام قائد الجيش العماد جوزيف عون بأول زيارة له إلى البنتاغون منذ أكثر من عامين، وكان جزء منها لمناقشة التوترات المتصاعدة مع إسرائيل.

وقال البنتاغون إنه في اليوم نفسه تحدث وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت وناقشا الجهود المبذولة لتهدئة التوترات.

ووفق الجيش الإسرائيلي، أطلق حزب الله أكثر من 5000 صاروخ وقذائف مضادة للدبابات وطائرات بدون طيار متفجرة على إسرائيل منذ بدء الصراع في 7 تشرين الاول. (سكاي نيوز)