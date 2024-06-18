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لبنان

في ثاني أيام العيد.. قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

Lebanon 24
18-06-2024 | 02:30
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تعرضت بعض قرى جنوب لبنان في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، لقصف إسرائيلي، فيما  لم يرد حزب الله على عمليات القصف.

وبحسب مندوبة "لبنان 24"، تعرضت أطراف بلدة شبعا لقصف مدفعي تسبب بنشوب حرائق في الاماكن المستهدفة، ما أدى إلى تضرر بعض المنازل القريبة من الاماكن المستهدفة، كذلك طال القصف بلدة راشيا الفخار. كما يسمع بين الحين والاخر دوي انفجارات قوية في عمق مزارع شبعا المحتلة في قضاء حاصبيا، يتردد صداها بشكل قوي في منطقتي مرجعيون حاصبيا وبعض المناطق الحدودية الجنوبية.
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وأمس الأثنين، تعرضت بلدات حدودية لقصف إسرائيلي أيضًا، اذ طال القصف بلدة ميس الجبل، محلة كروم المراح. كما تسبب القصف على رب ثلاثين بانقطاع التيار الكهربائي عن قرى الطيبة ودير سريان وعدد من القرى الجنوبية الأخرى، وفق الوكالة الوطنية للاعلام.
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