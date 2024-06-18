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لبنان

في جنوب لبنان.. شهيد لـ "سرايا القدس" وهذه هويته

Lebanon 24
18-06-2024 | 04:02
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أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عن استشهاد محمد زهير خليل جلبوط "أبو خليل"، على "حدود فلسطين المحتلة في جنوب لبنان ضمن معركة طوفان الأقصى".
 
 
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