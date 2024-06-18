في جنوب لبنان.. شهيد لـ "سرايا القدس" وهذه هويته

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عن استشهاد محمد زهير خليل جلبوط "أبو خليل"، على "حدود فلسطين المحتلة في جنوب لبنان ضمن معركة طوفان الأقصى".

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