الراعي يلتقي وفدا من "الجمهورية القوية"

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، وفدا من تكتل "الجمهورية القوية"، يضم النائبين: شوقي الدكاش وزياد الحواط ، رئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية انطوان مراد ، ورئيس مصلحة القطاع العام في الحزب جوزف عبدو .

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