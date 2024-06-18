Advertisement

لبنان

استعدّوا: كتل هوائية حارة بانتظاركم.. والحرارة ستبلغ ذروتها في هذا اليوم!

Lebanon 24
18-06-2024 | 04:40
A-
A+
Doc-P-1213079-638543076444218193.jpg
Doc-P-1213079-638543076444218193.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تدريجياً بكتل هوائية حارة، مصدرها شبه الجزيرة العربية، تؤدي إلى ارتفاع بدرجات الحرارة، وتبلغ ذروتها يوم الخميس حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود الـ٩ درجات في الداخل، ويستمر تأثيرها حتى نهاية الاسبوع.
Advertisement

الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: قليل الغيوم إجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والجبال، بينما ترتفع في الداخل حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية بحدود ال٥ درجات، ويتكون الضباب على المرتفعات.
الأربعاء: قليل الغيوم إجمالاً مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، حيث تلامس الـ ٣٩ درجة، بينما يكون الارتفاع محدوداً على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر مع عودة ظاهرة الانقلاب الحراري، ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة مع رؤية سيئة.
الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ارتفاع إضافي وبسيط بدرجات الحرارة على الساحل، وظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر. تنخفض درجات الحرارة في المناطق الجبلية، فيما تبلغ ذروتها في المناطق الداخلية، بحيث تتجاوز الحرارة الـ٤٠ درجة في الظل، مع ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة ورؤية سيئة بدءاً من ارتفاعات منخفضة شمالاً.
الجمعة: غائم جزئياً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال، بينما تنخفض في الداخل، حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية في الداخل بحدود ال ٦ درجات، ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:24 | 2024-06-18
06:15 | 2024-06-18
07:10 | 2024-06-18
06:50 | 2024-06-18
06:35 | 2024-06-18
06:02 | 2024-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24