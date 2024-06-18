استعدّوا: كتل هوائية حارة بانتظاركم.. والحرارة ستبلغ ذروتها في هذا اليوم!

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يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تدريجياً بكتل هوائية حارة، مصدرها شبه الجزيرة العربية، تؤدي إلى ارتفاع بدرجات الحرارة، وتبلغ ذروتها يوم الخميس حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود الـ٩ درجات في الداخل، ويستمر تأثيرها حتى نهاية الاسبوع.الطقس المتوقع في لبنان:الثلاثاء: قليل الغيوم إجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والجبال، بينما ترتفع في الداخل حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية بحدود ال٥ درجات، ويتكون الضباب على المرتفعات.الأربعاء: قليل الغيوم إجمالاً مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، حيث تلامس الـ ٣٩ درجة، بينما يكون الارتفاع محدوداً على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر مع عودة ظاهرة الانقلاب الحراري، ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة مع رؤية سيئة.الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ارتفاع إضافي وبسيط بدرجات الحرارة على الساحل، وظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر. تنخفض درجات الحرارة في المناطق الجبلية، فيما تبلغ ذروتها في المناطق الداخلية، بحيث تتجاوز الحرارة الـ٤٠ درجة في الظل، مع ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة ورؤية سيئة بدءاً من ارتفاعات منخفضة شمالاً.الجمعة: غائم جزئياً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال، بينما تنخفض في الداخل، حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية في الداخل بحدود ال ٦ درجات، ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات.