هوكشتاين من عين التينة: نريد تجنب مزيد من التصعيد بين لبنان وإسرائيل بدلا من حرب مفتوحة

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شدد المبعوث الاميركي آموس هوكشتاين على ضرورة وقف النزاع على الحدود بين لبنان وإسرائيل، معتبرا "ان النزاع المستمرّ حول جانبي الخطّ الأزرق استمرّ طويلاً ومن مصلحة الجميع وقفه والوضع دقيق جدا في لبنان"، وفق قوله.ولفت هوكشتاين بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري ي عين التين إلى أن "الوضع على الحدود بين لبنان وإسرائيل في غاية الخطورة ونسعى لوقف التصعيد تفاديا لحرب كبيرة"، وقال: "العطلة تأتي في ظروف صعبة ودقيقة والمباحثات مع رئيس مجلس النواب كانت جيّدة وبحثنا في الاتفاق المطروح".وجدد التأكيد على أن الهدف الأساس هو "تجنب مزيد من التصعيد بين إسرائيل ولبنان لعدم الوصول إلى حرب مفتوحة".