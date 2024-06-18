Advertisement

لبنان

هوكشتاين من عين التينة: نريد تجنب مزيد من التصعيد بين لبنان وإسرائيل بدلا من حرب مفتوحة

Lebanon 24
18-06-2024 | 04:58
A-
A+
Doc-P-1213090-638543091919733728.jpeg
Doc-P-1213090-638543091919733728.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شدد المبعوث الاميركي آموس هوكشتاين على ضرورة وقف النزاع على الحدود بين لبنان وإسرائيل، معتبرا "ان النزاع المستمرّ حول جانبي الخطّ الأزرق استمرّ طويلاً ومن مصلحة الجميع وقفه والوضع دقيق جدا في لبنان"، وفق قوله.
Advertisement

ولفت هوكشتاين بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري ي عين التين إلى أن "الوضع على الحدود بين لبنان وإسرائيل في غاية الخطورة ونسعى لوقف التصعيد تفاديا لحرب كبيرة"، وقال: "العطلة تأتي في ظروف صعبة ودقيقة والمباحثات مع رئيس مجلس النواب كانت جيّدة وبحثنا في الاتفاق المطروح".

وجدد التأكيد على أن الهدف الأساس هو "تجنب مزيد من التصعيد بين إسرائيل ولبنان لعدم الوصول إلى حرب مفتوحة". 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:24 | 2024-06-18
06:15 | 2024-06-18
07:10 | 2024-06-18
06:50 | 2024-06-18
06:35 | 2024-06-18
06:02 | 2024-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24