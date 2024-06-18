ميقاتي استقبل هوكشتاين: لبنان لا يسعى الى التصعيد والمطلوب وقف العدوان الاسرائيلي

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين ظهر اليوم في دارته في بيروت.

شارك في اللقاء سفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون والوفد المرافق لهوكشتاين .

وفي خلال الاجتماع أكد رئيس الحكومة "أن لبنان لا يسعى الى التصعيد، والمطلوب وقف العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان والعودة الى الهدوء والاستقرار عند الحدود الجنوبية".

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وقال: "إننا نواصل، السعي لوقف التصعيد واستتاب الامن والاستقرار ووقف الخروقات المستمرة للسيادة اللبنانية واعمال القتل والتدمير الممنهج التي ترتكبها اسرائيل".

وشدد"على ان التهديدات الاسرائيلية المستمرة للبنان، لن تثنينا عن مواصلة البحث لارساء التهدئة، وهو الامر الذي يشكل اولوية لدينا ولدى كل اصدقاء لبنان".



تصريح هوكشتاين

وأدلى هوكشتاين بعد اللقاء بتصريح مقتضب قال فيه: كالعادة اجريت مناقشات جيدة مع رئيس الوزراء نمر باوقات خطيرة ولحظات حرجة ونحن نعمل سويا لنحاول ان نجد الطرق للوصول الى مكان نمنع فيه المزيد من التصعيد كما ذكرت في تصريحي السابق.