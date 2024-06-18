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لبنان

عن المعارك مع "حزب الله".. هذا آخر ما قاله مسؤول إسرائيلي

Lebanon 24
18-06-2024 | 05:24
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قال مسؤول عسكري إسرائيلي إن إسرائيل نجحت في إبعاد خطر اجتياح "حزب الله" لمناطق واسعة في الجليل.

وأشار إلى أن "حزب الله" لا يزال يحتفظ بوجود على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، لكن قدراته العسكرية متواضعة وليست كما كانت قبل 7 تشرين الأول.
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وأضاف المسؤول الميداني أن إسرائيل استطاعت فرض واقع جديد خلال الحرب، ودفعت "حزب الله" إلى سحب قواته لمسافة 8 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

وأكد أن المعركة في الجبهة الشمالية دفاعية في كثير من الأحيان، لكن يبقى اغتيال المسؤولين البارزين في "حزب الله" عاملاً مهماً ويسبب له إرباكاً وضرراً مباشراً. (العربية) 

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