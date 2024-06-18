عن المعارك مع "حزب الله".. هذا آخر ما قاله مسؤول إسرائيلي

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قال مسؤول عسكري إسرائيلي إن إسرائيل نجحت في إبعاد خطر اجتياح "حزب الله" لمناطق واسعة في الجليل.وأشار إلى أن "حزب الله" لا يزال يحتفظ بوجود على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، لكن قدراته العسكرية متواضعة وليست كما كانت قبل 7 تشرين الأول.وأضاف المسؤول الميداني أن إسرائيل استطاعت فرض واقع جديد خلال الحرب، ودفعت "حزب الله" إلى سحب قواته لمسافة 8 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.وأكد أن المعركة في الجبهة الشمالية دفاعية في كثير من الأحيان، لكن يبقى اغتيال المسؤولين البارزين في "حزب الله" عاملاً مهماً ويسبب له إرباكاً وضرراً مباشراً. (العربية)