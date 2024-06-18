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لبنان
في المطار.. إليكم بالصور ما كانت تخبئه إحدى المسافرات في حقيبتها
Lebanon 24
18-06-2024
|
06:35
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صـدر عـن المديريّة العـامّة لقوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البـلاغ التّالـي:
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تهريب المخدّرات.
بتاريخ 13-6-2024، تمكّنت عناصر فصيلة تفتيشات المطار في سريّة مطار قوى الأمن الداخلي من إحباط عملية تهريب كميّة /6,416/ كلغ قائم من مادة حشيشة الكيف إلى إحدى الدول العربية، كانت مخبأة داخل حقيبة الشحن الخاصة بمسافرة، وتدعى:
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ف. م. (مواليد عام 1998، مصرية)
جرى استماعها، وأودعت مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائية، للتّوسّع بالتّحقيق معها، عملًا بإشارة القضاء المختصّ.
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