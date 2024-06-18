أعلن الحزب في بيان استهداف دبابة "ميركافا" داخل موقع "حدب يارين" الإسرائيلي بمسيّرة انقضاضية.

واشار البيان إلى أنه قد تم إصابتها إصابة مباشرة.

وفي وقت سابق كانت قد أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن دوي صافرات الإنذار في الجليل الغربي.