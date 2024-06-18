28
o
بيروت
34
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
31
o
النبطية
35
o
زحلة
36
o
بعلبك
34
o
بشري
30
o
بيت الدين
35
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ايران حذّرت حزب الله.. تقرير اسرائيلي يتحدث عن اغتيال نصرالله: "نعرف موقعك"
Lebanon 24
18-06-2024
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "سكاي نيوز عربية" أن صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية ذكرت أن إيران حذرت "حزب الله" من احتمالية أن تقوم إسرائيل باغتيال أمينه العام حسن نصر الله.
وقال تقرير الصحيفة إن مبعوث إيراني وصل إلى بيروت فور اغتيال قائد وحدة "ناصر" التابعة لحزب الله في جنوب لبنان طالب سامي عبد الله، والتقى مقربين من حسن نصر الله في غرفة مغلقة لإبلاغهم بقلق إيران من أن إسرائيل تستهدف نصر الله نفسه.
Advertisement
وحسب الصحيفة فإنه طالما كان مفهوما أن حزب الله يعتقد أن إسرائيل لا تنوي القضاء على نصر الله، على مدار 32 عاما من قيادته للحزب.
وفي حين يظل نصر الله الشخصية الأبرز في الحزب، تقول الصحيفة إن التقارير التي تسمي أحيانا خلفاء محتملين تزعج نصر الله على الأرجح، حيث يشتبه في أن تل أبيب تسرب هذه المعلومات لإضعافه وخلق توتر داخلي في قيادة حزب الله.
وقالت "يديعوت أحرنوت" إن الموساد "يعرف على ما يبدو الموقع الدقيق لنصر الله في كل الأوقات. حتى لو غير أماكن تواجده، فإن رجالنا مطلعون جيدًا".
ويضيف التقرير إن "نصر الله نفسه يعرف أن إسرائيل يمكن أن تصل إليه ولكنها تحجم عن ذلك".
وعلى الرغم من تشديد الأمن حوله، قال رئيس الموساد السابق يوسي كوهين مؤخرا: "نحن نعرف الموقع الدقيق للأمين العام للتنظيم الإرهابي، ويمكننا القضاء عليه في أي لحظة."
وأضاف: "إذا تم اتخاذ قرار بتصفية الحسابات مع نصر الله، يمكن لإسرائيل أن تفعل ذلك في أي وقت".
لبنان
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فاتورة بـ25 دولاراً "مش عالبال".. من سيدفعها؟
Lebanon 24
فاتورة بـ25 دولاراً "مش عالبال".. من سيدفعها؟
15:39 | 2024-06-17
17/06/2024 03:39:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"زحف عسكريّ نحو لبنان" من خارج تل أبيب.. تقريرٌ اسرائيلي بمعطيات مثيرة!
Lebanon 24
"زحف عسكريّ نحو لبنان" من خارج تل أبيب.. تقريرٌ اسرائيلي بمعطيات مثيرة!
15:30 | 2024-06-17
17/06/2024 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أماكن قد تقصفها إسرائيل داخل لبنان.. تقريرٌ من تل أبيب يحدّدها!
Lebanon 24
أماكن قد تقصفها إسرائيل داخل لبنان.. تقريرٌ من تل أبيب يحدّدها!
12:00 | 2024-06-17
17/06/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 3 أشهر.. هذا ما سيحصل بين لبنان وإسرائيل
Lebanon 24
بعد 3 أشهر.. هذا ما سيحصل بين لبنان وإسرائيل
16:29 | 2024-06-17
17/06/2024 04:29:57
Lebanon 24
Lebanon 24
في المطار.. إليكم بالصور ما كانت تخبئه إحدى المسافرات في حقيبتها
Lebanon 24
في المطار.. إليكم بالصور ما كانت تخبئه إحدى المسافرات في حقيبتها
06:35 | 2024-06-18
18/06/2024 06:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:54 | 2024-06-18
"التيار المستقل": الوضع في الجنوب قد يخرج عن السيطرة في اي لحظة
10:51 | 2024-06-18
غارة جديدة على بلدة البرغلية... ماذا استهدف العدوّ الإسرائيلي؟
10:48 | 2024-06-18
شيخ العقل تلقى التهاني بالاضحى
10:37 | 2024-06-18
إشكال وتضارب في طرابلس.. إليكم ما جرى
10:26 | 2024-06-18
أثناء زيارته إلى لبنان.. ماذا تبلغ هوكشتاين بشأن الحرب؟
10:14 | 2024-06-18
بوحبيب استقبل هوكشتاين.. وهذا ما تم بحثه
فيديو
الحرارة وصلت إلى 44 درجة.. سيّاح قتلهم الحر الشديد في اليونان! (فيديو)
Lebanon 24
الحرارة وصلت إلى 44 درجة.. سيّاح قتلهم الحر الشديد في اليونان! (فيديو)
02:46 | 2024-06-18
18/06/2024 17:59:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تنبأ باندلاع حرب عالمية ثالثة غداً الثلاثاء.. تعرفوا إلى "نوستراداموس الجديد"
Lebanon 24
تنبأ باندلاع حرب عالمية ثالثة غداً الثلاثاء.. تعرفوا إلى "نوستراداموس الجديد"
02:18 | 2024-06-17
18/06/2024 17:59:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
04:51 | 2024-06-11
18/06/2024 17:59:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24