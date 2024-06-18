حديث في إسرائيل عن الحرب مع "حزب الله": "لا مفر منها"

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن "الأجواء تشاؤمية بعد جولة المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكشتاين في كل من لبنان وإسرائيل".وأشارت وسائل الإعلام إلى أن "الإدارة الأميركية لا تستطيع إبعاد حزب الله عن الحدود الإسرائيلية".ولفتت إلى أن "التقديرات العسكرية تقول إن الحرب مع حزب الله "لا مفر منها"."