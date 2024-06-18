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لبنان

بالصواريخ والمسيّرات.. "جبهة الشمال" تشتعل من جديد

Lebanon 24
18-06-2024 | 08:19
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أعلن حزب الله في وقت سابق من بعد ظهر اليوم استهدافه دبابة "ميركافا" داخل موقع حدب يارين ‏بمسيّرة انقضاضية، لتكون أول عملية للحزب بمسيرة انقضاضية بعد غيابه عن إرسال المسيّرات ليومين.

وقد رُصد إطلاق صليتي صواريخ نحو مواقع إسرائيلية للمرة الثانية بعد ظهر اليوم، إذ حسب الاعلام الإسرائيلي، فإن صفارات الانذار دوت مرة جديدة  في "أدميت"، "غورين"، "يعرا"، "حانيتا"، عرب العرامشة، "ليمان"، و"شلومي" في الجليل الغربي.
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وقد اشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى دخول مسيّرات إلى أجواء الجليل الغربي بالتزامن مع إطلاق الصواريخ.
 
وبوقت لم تتمكن القبة الحديدية من اعتراض الصواريخ، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صاروخ في منطقة "نافه زيف" في الجليل الغربي.

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